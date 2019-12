U stuurde ons filmpjes van gevaarlijke kruispunten: "Het fietspad is hier nauwelijks breder dan een fietsstuur"

"In Deinze is het kruispunt met de Volhardingslaan en Gaversesteenweg gevaarlijk ingericht. De wegbeheerder is erin geslaagd om het licht voor de zachte weggebruikers op groen te laten springen, nadat eerst de auto’s en vrachtwagens rechtsaf beginnen te slaan. Deze situatie wordt al een paar jaar met acties aangeklaagd", zegt Mieke van de Fietsersbond.

"We kregen meermaals te horen dat er aanpassingen zouden gebeuren, maar er gebeurt niets. Want finaal blijkt zoals altijd: de doorstroming is belangrijker dan de veiligheid."



