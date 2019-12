Bijna 1 jaar in lopende zaken: wat kan de regering nog doen? Ivan De Vadder legt het uit

Even terug naar eind vorig jaar: in november ontstond er binnen de regering-Michel hommeles over het VN-migratiepact, ook wel het Marrakesh-pact genoemd. Het pact is een tekst waarin de VN-lidstaten zich engageren om maatregelen te nemen om de wereldwijde migratie in goede banen te leiden en samen te werken.

Eind september had premier Charles Michel voor de Algemene Vergadering van de VN aangekondigd dat België in december, in de Marokkaanse stad Marrakesh het bewuste pact zou ondertekenen. Maar de N-VA was carrément tegen de ondertekening van het pact en nam op 9 december ontslag uit de regering, daags voor de ondertekening van het pact in Marrakesh.