Rookmelders vanaf 1 januari verplicht, maar komen er ook boetes? En zijn ze verplicht voor de brandverzekering? 

Fabrikanten zijn druk bezig met ervoor te zorgen dat alle types opnieuw in de winkel liggen. Sommige merken, zoals FireAngel, spreken van een constante aanvoer. Als ze in jouw doe-het-zelfzaak zijn uitverkocht, kan je een paar dagen later dus gewoon eens opnieuw gaan kijken. Andere merken, zoals Alecto, zouden tegen februari terug in alle winkels moeten liggen.