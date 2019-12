De klimaatopwarming is zeker in Spanje geen abstract begrip. De periodes van grote hitte en droogte duren er vaak langer, wat de watervoorziening in gevaar brengt. Onze ploeg in Madrid ging kijken bij een groot stuwmeer in de buurt van Madrid. Het waterpeil staat er heel laag, en zelfs de robuuste steeneik moet het hoofd buigen.