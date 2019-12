In 2 jaar tijd moesten 65 Vlaamse logies de deuren sluiten

Tussen 1 april 2017 en 22 oktober 2019 startte Toerisme Vlaanderen 1.659 onderzoeken op van toeristische logies. 65 keer werd de stopzetting bevolen omdat de veiligheid van de toerist mogelijk in gevaar kwam. Het gaat om 16 logies in West-Vlaanderen, 16 in de provincie Antwerpen, 15 in Limburg, 9 in Oost-Vlaanderen en 9 in Vlaams Brabant.

Iedere toeristische verblijfplaats in Vlaanderen die tegen betaling wordt aangeboden, moet volgens het Logiesdecreet worden aangemeld bij Toerisme Vlaanderen en voldoen aan dezelfde basisvoorwaarden op vlak van (brand)veiligheid, kwaliteit, inrichting en comfort.

Toerisme Vlaanderen is bevoegd voor de controle van de voorwaarden in dit decreet en beschikt over de mogelijkheid om deze ter plaatse te controleren.