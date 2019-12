Kaasjes, nacho's of toast met gerookte zalm: enkel deze 17 koude snacks mogen strandbars in Knokke nog serveren

"Het gaat om de klassieke hapjes", zegt Hilde Landschoot van Knokke Strand. "Tapa's zoals kaas, salami en olijfjes. Een belegd broodje mag ook nog of een toast met zalm. Het zijn echt kleine gerechten allemaal." Voor Hilde Landschoot voelt de maatregel aan als een straf die ze niet heeft verdiend. "Ik vind persoonlijk dat dit erg verregaand is. We zijn met 24 badkarhouders en we worden nu allemaal afgestraft voor enkele collega's die over de lijn gingen en dat vindt de meerderheid van ons erg jammer."



Vanaf volgende zomer mag er ook geen muziek meer gedraaid worden op het strand. De geluidsgrens was eerst al teruggeschroefd. "Mocht iedereen zich aan de regels houden, dan was dit verbod niet nodig", zei burgemeester Leopold Lippens toen. "Maar als de uitbaters niet willen luisteren, kunnen we niet anders."