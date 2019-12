Studentenclub KVHV wordt 2 maanden geschorst en moet afstand nemen van uitspraken Jeff Hoeyberghs

In het bericht staat te lezen dat de plastisch chirurg nooit de bedoeling heeft gehad om een openbaar karakter te geven aan de uitspraken die hij gedaan heeft tijdens de lezing. Hij heeft immers: “steeds een lezing in besloten KVHV-kring voor ogen gehad” en "heeft", zo staat er in het persbericht: “enkel gebruik gemaakt van zijn fundamenteel recht op vrije meningsuiting.”



Hoeyberghs zegt dat zijn uitspraken een louter algemeen karakter hadden en dat hij “nooit een concrete persoon heeft geviseerd" tijdens zijn lezing, hij had het naar eigen zeggen over: “(subgroepen van) vrouwen in het algemeen.”

De plastisch chirurg waarschuwt ook dat hij zich “met hand en tand zal verdedigen tegen de lasterlijke acties aan zijn adres; lasterlijke acties die trouwens heel hard zijn binnengekomen.”

Daarom heeft hij nu ook zelf een klacht ingediend wegens 'laster en belaging' tegen de verantwoordelijken van de vrouwenorganisatie Campagne Rosa die fragmenten van de lezing ondertiteld de wereld instuurden én een klacht wegens 'belaging' tegen onbekenden die hem in de dagen na het publiceren van de video telefonisch zouden hebben beledigd.