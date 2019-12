Sultan van Oman veel vroeger dan verwacht weer weg uit Leuven, UZ: "Behandeling is beëindigd"

Er was ook wat commotie omdat er auto's van de sultan geparkeerd stonden op de Grote Markt. Na overleg met de politie mocht de delegatie er even twee auto's zetten "om veiligheidsredenen".



Vanmiddag maakte het UZ Leuven dan bekend dat de behandeling van de sultan werd stopgezet. "De Omaanse delegatie heeft haar bijzondere appreciatie uitgedrukt voor de dienstverlening", is te lezen op de website van het ziekenhuis.