"The towering inferno": "Red ik het leven van iemand anders of help ik beter mezelf?"

Richard Chamberlain: "Mijn God, wat voor cast was me dat. Je kon naast Fred Astaire of O.J. Simpson zitten en gewoon met hen zitten praten. Niemand kon geloven dat Steve McQueen en Paul Newman in één film samen te zien zouden zijn. Tijdens de opnames voelde het alsof je deelnam aan een glamoureus Hollywoodfeestje. Dag na dag na dag na dag." (Inside the tower - We remember, 2005)

Susan Blakely: "Paul Newman was toen mijn grootste idool. Toen ik hem voor het eerst ontmoette, heb ik me snel uit de voeten gemaakt met het smoesje: "Ik moet me nog gaan voorbereiden." Terwijl dat helemaal niet zo was. Ik was zo erg onder de indruk als ik met hem een scène moest opnemen. Wat nu toch wel grappig is." (TV-interview, 1998)