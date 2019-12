Tien mensen geweerd uit centrum Turnhout tijdens eindejaarsperiode

“De laatste weken merken we dat er meer vechtpartijen zijn in de stad. Het gaat dan niet om grote baldadigheden, maar wel mensen die overlast veroorzaken en zeker voor de horeca-uitbaters”, zegt Turnhouts burgemeester Paul Van Miert. “We vinden dat dat niet kan en nu zeker met de eindejaarsperiode willen we duidelijk laten weten dat mensen die overlast veroorzaken niet welkom zijn in onze stad.”

Extra agenten

Daarom heeft de stad de afgelopen weken al tien plaatsverboden uitgeschreven. Met zo’n plaatsverbod ben je tijdens de eindejaarsperiode niet welkom in het centrum van Turnhout. “We zijn niet strenger dan de voorbije jaren”, zegt burgemeester Van Miert. “We willen enkel duidelijk zijn dat we overlast niet dulden.”

De stad Turnhout gaat ook extra agenten inzetten die patrouilleren op en rond de kerstmarkt. “Iedereen met zo’n plaatsverbod die zich toch in het centrum waagt, zal worden opgepakt”, aldus Van Miert.