Unesco schrapt Aalst Carnaval van lijst immaterieel erfgoed

Aalst wilde zelf van de lijst geschrapt worden omdat ze aan hun vrijheid van meningsuiting vasthouden. Het Unesco Comité Immaterieel Erfgoed in Bogota (Colombia) heeft nu unaniem beslist tot schrapping. Het Aalsters Carnaval stond sinds 2010 op de lijst.

Vandaag heeft het comité dus samen beslist om het carnaval te schrappen. De vertegenwoordiger van Oostenrijk in de vergadering sprak over puur racisme. "Wij als Unesco gaan niet bepalen hoe zij hun traditie moeten beleven. Ze doen het zoals ze willen, maar dan zonder de zegen van de Unesco. We willen hier een rode lijn trekken. We kunnen zulke manifestaties niet toelaten en daarvan wegkijken."