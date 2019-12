Wetenschapsplatform Universiteit van Vlaanderen bekroond met prijs van minister voor Wetenschapsbeleid

Universiteit van Vlaanderen werd opgericht in 2017 met als doel wetenschappelijke thema's op een begrijpelijke manier tot bij de mensen te brengen. Dat is vrij aardig gelukt, want twee jaar later volgt al een prijs.

In het format komt een prof of andere specialist het podium op om voor een live publiek het antwoord te brengen op een bepaalde kwestie, met als uitgangspunt een heel concrete vraag, zoals: Word je sneller ziek van vaccins? (zie video onder) De kwestie wordt dan uit de doeken gedaan onder de noemer "Wat zegt de wetenschap?"

De Prijs van de Vlaamse Minister voor Wetenschapsbeleid wordt om de drie jaar uitgereikt aan "personen of instellingen die erin geslaagd zijn om op voortreffelijke wijze wetenschap binnen het bereik te brengen van het algemeen publiek."