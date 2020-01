Van schoonschrift tot persoonlijke wensen: een kleine geschiedenis van de nieuwjaarsbrief

Kristien Verberckmoes geeft les in het vierde leerjaar in de vrije basisschool VLEK in Grembergen. Zij probeert in de nieuwjaarsbrieven die ze met de kinderen schrijft elk jaar in te spelen op de actualiteit. "Dit jaar is een bijzonder jaar", zegt Verberckmoes. ". Het Ros Beiaard zal er zeker in zitten want de Ros Beiaardommegang gaat dit jaar uit. Dat is heel belangrijk voor de streek hier van Dendermonde en Grembergen. Ik heb een foto gemaakt van alle kinderen op een paard in de klederdracht van de Vier Heemskinderen. Die foto plakten we op de nieuwjaarsbrief.

Hieronder een fragment uit een nieuwjaarsbrief van Verberckmoes uit 2017.

Lees verder onder de afbeeldingen.