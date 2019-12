Vannacht rukwinden tot 80 km/u verwacht: nummer 1722 voor niet-dringende hulp geactiveerd

Tijdens het tweede deel van de nacht zal naar verwachting een storing van west naar oost over het land trekken. Dat zal gepaard met vrij onstuimig weer, voorspelt het KMI. De rukwinden kunnen in de meeste streken tijdelijk oplopen tot 70 à 80 km/h. In de zuidelijke helft van het land is zelfs 80 tot 90 km/h mogelijk.

Wie door die rukwinden schade ondervindt en niet-dringende hulp nodig heeft, kan naar het nummer 1722 bellen. Dat nummer wordt tijdelijk geactiveerd om de noodcentrale achter het noodnummer 112 te ontlasten.