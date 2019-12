Vijf redenen waarom Polen niet zo groen kleurt als andere EU-leden

Voor Waldek-met-de-pet is ecologisch bewustzijn geen prioriteit. Selectie en recyclage van huisvuil staat in Polen in de kinderschoenen. Een vuurtje stoken met tuinafval is een vaste gewoonte en sluikstorten wijdverspreid.

Het wekt dan ook geen verwondering dat de Groene Partij zwak staat. Dankzij een huwelijk met de ex-communisten van de SLD en het links-liberale Wiosna (Lente) van homoactivist Robert Biedron heeft Groen wel enkele zitjes in het parlement maar naar een groen boegbeeld is het zoeken als naar een speld in een hooiberg.

Het ecologische thema leeft wel bij progressieve katholieke intellectuelen zoals Szymon Holownia, een razend populaire spreker die volgend voorjaar kandidaat is in de presidentsverkiezingen. Maar voorlopig moet regeringspartij ‘Recht en Rechtvaardigheid’ zich geen zorgen maken over een spitante groene oppositie.