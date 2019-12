Britse premier Boris Johnson: "Eindelijk is de impasse doorbroken, eindelijk kunnen we de brexit uitvoeren"

"We hebben het gedaan! We hebben de impasse eindelijk doorbroken", sprak Johnson zijn aanhangers vanmorgen toe tijdens zijn overwinningsspeech. Een typische Johnson-toespraak, vol enthousiasme. "Eindelijk is het mogelijk om de brexit uit te voeren. En komt er een einde aan de verschrikkelijke dreiging van een tweede brexitreferendum (Labour stelde dat voor, nvdr.) en een einde aan de nonsens van de voorbije drie jaar."

"We zullen niet alleen de brexit uitvoeren, maar dit land ook verenigen en vooruit helpen, en focussen op de prioriteiten van het Britse volk, met name de gezondheidszorg", zei Johnson gisteravond al tijdens een eerste reactie op de verkiezingen. Hij beloofde meer verpleegkundigen te zullen aanwerven, meer ziekenhuizen te bouwen en het budget van de Nationale Gezondheidsdienst te zullen verhogen. Johnson bedankte toen ook de kiezers in zijn eigen district om hem opnieuw in het Lagerhuis te stemmen. "Het is een aboluut privilege om deze job uit te oefenen en voor jullie te werken."



Volgens Johnson zijn deze verkiezingen, "die we eigenlijk niet wilden", uitgedraaid op "historische" verkiezingen. "Ze geven ons nu de kans om de democratische keuze van het volk te respecteren (verwijzend naar het brexitreferendum van 2016, nvdr.) en dit land ten goede te veranderen. En dat werk zal vandaag beginnen." Johnson beloofde "dag en nacht" te zullen werken om ook in de toekomst de steun van zijn kiezers te verdienen. "Het is nu onze plicht om al onze beloftes waar te maken."

Bekijk de overwinningstoespraak van Boris Johnson: