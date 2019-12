Nog zes lichamen gevonden na vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland: dodental loopt op tot 14

De zes lichamen werden opgepikt met een helikopter. De bergingsteams wisten al waar de lichamen zich bevonden. Ze worden met een militair schip naar het vasteland gebracht. White Island ligt op zo'n 48 kilometer van de stad Waikanae aan de oostkust van het Noordereiland.

Nog twee mensen zijn vermist, ook zij zijn naar alle waarschijnlijkheid overleden. Duikers gaan nu op zoek naar die laatste lichamen. Van één vermiste is zeker dat die in het water is terechtgekomen.

Het was tot nu toe te gevaarlijk voor de bergingsteams om naar het eiland te gaan, omdat de kans groot was dat de vulkaan opnieuw zou uitbarsten.

Er zijn nu officieel 14 doden, 21 mensen liggen in het ziekenhuis. Het eiland is onbewoond, de slachtoffers zijn toeristen en reisleiders.