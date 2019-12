Waar haalt Boris Johnson zijn monsterzege en wat gaat hij er nu mee doen?

Het was Boris Johnson op zijn best, toen hij vanmorgen zijn kiezers toesprak op het hoofdkwartier van de Conservatieve Partij. "What do we want?", riep hij. "Get brexit done!", antwoordden zijn aanhangers. Achter hem, op de lichtblauwe wand stond al een bordje met "People's Government". Johnson beloofde om de brexit meteen uit te voeren en te werken aan "één natie", met grote investeringen in onderwijs, infrastructuur en technologie.

Boris Johnson kan aan zijn mandaat beginnen met een meerderheid die de Conservatieven niet meer hadden gekend sinds de overwinning van Margeret Thatcher in 1987. De voorlopig 364 zetels geven hem een riante beslissingsmarge in het parlement. Labour likt zijn diep geslagen wonden en de Liberaaldemocraten mogen hun antibrexitplannen opbergen. Het is voorbij. De debatten, het getouwtrek, de betogingen, de protesten: ze zullen nog even blijven sudderen in de sociale media maar wellicht stilaan verstommen.