Pact 2020 is al zó 2009: hoe Vlaanderen al jaren van toekomstpact naar actieplan holt

"Vlaanderen in Actie" wordt in 2006 het plan van Yves Leterme (CD&V), zijn partijgenoot Kris Peeters neemt dat project over en linkt er in 2009 het "Pact 2020" aan. Maar Geert Bourgeois (N-VA) stopt de opvolging van dat pact in 2016 en komt met zijn eigen "Visie 2050"-nota, in 2018 aangevuld door "Vizier 2030", waarin de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties verwerkt zitten. En mag het u nog verbazen dat we hier en daar ook horen fluisteren over een "Pact 2030" van de regering-Jambon?

Hoe die pacten destijds aangekondigd werden? We vatten het samen met deze compilatie uit ons archief: