Pas in de loop van volgend jaar (voor september) moeten de zogenoemde NDC's (de officiële klimaatdoelen van elk land) definitief op papier komen, maar nu blijkt dat de klimaatdoelen van Parijs best wat scherper mogen, pleiten sommigen ervoor om nu al naar scherpere doelen te gaan.

Sinds Parijs vier jaar geleden is de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen immers blijven stijgen, en we dreigen de Parijse doelstellingen (de opwarming ruim onder de twee graden houden) niet te halen als we niet snel verscherpte ambities tonen. Meer nog, zo waarschuwt de VN, momenteel stevenen we af op een opwarming met 3 graden Celsius, zelfs als elk land zijn beloftes van Parijs zou nakomen. Als we voortdoen zoals de voorbije jaren, gaan we zelfs naar 4 tot 5 graden extra tegen 2100.