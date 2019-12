Na de Britse verkiezingen: wat nu met de brexit? En wat staat ons te wachten?

Het scheidingsakkoord is juridisch bindend, en gaat in vanaf 31 januari. De onderhandelingen daarover zijn dus al achter de rug.

Maar er is ook nog een tweede luik aan de brexit-deal met Europa, namelijk de "politieke verklaring". Dat is een juridisch niet-bindende tekst waarin de krijtlijnen zijn uitgezet voor de economische relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie na de brexit. Over de invulling van die krijtlijnen moet er dus nog worden onderhandeld. Omdat de Britten uit de douane-unie met de EU stappen (zoals staat in het scheidingsakkoord), moet er namelijk een nieuw handelsverdrag komen.