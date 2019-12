"Heel veel rennen, gillen, doodsangsten uitstaan", zegt actrice Maaike Neuville. Zij speelt mee in "Yummy", de eerste Vlaamse zombiefilm. "Yummy" ging vanavond in première in Bobbejaanland in Lichtaart. Onze reporter Flip Feyten had er nog een primeur: het eerste interview met een zombie in "Het Journaal". Bekijk hierboven zijn verslag.