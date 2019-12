Delphine Boël haalt haar slag thuis: resultaten DNA-analyse koning Albert mogen bekendgemaakt worden

Maar er zat een addertje onder het gras: omdat Jacques Boël zich altijd als vader heeft gedragen tegenover Delphine, wordt hij ook voor de wet aangezien als vader, ook al is er geen bloedband. En dat was zeker het geval: Delphine draagt zijn naam en groeide op in zijn gezin.

Maar daar stopte de zaak niet. Na een lange omweg via het Grondwettelijk Hof belandde de zaak bij een Brusselse rechtbank die opnieuw oordeelde dat Jacques Boël de wettelijke vader is van Delphine. Daarop ging zij in beroep en kreeg ze wel gelijk: Jacques Boël is niet de vader van Delphine en koning Albert moest een DNA-staal afstaan. Het is na de uitspraak in die laatste rechtszaak dat koning Albert dus besliste om naar het Hof van Cassatie te stappen. Maar daar krijgt hij nu dus ongelijk.