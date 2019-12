Artificiële intelligentie gaat Beethovens 10e Symfonie voltooien

Als het team samenkomt, speelt het de noten die Beethoven heeft opgetekend voor zijn 10e Symfonie en vervolgens neemt de artificiële intelligentie het over.

De eerste pogingen enkele maanden geleden waren blijkbaar te mechanisch en te repetitief, maar dankzij 'machine learning' (machinaal leren, waarbij de software zichzelf nieuwe zaken aanleert) zouden de laatste composities al overtuigender zijn.

"De verantwoordelijken hebben ons een aantal pogingen laten beluisteren. De vooruitgang [tegenover de eerste pogingen] is indrukwekkend, hoewel de computer nog veel moet leren", zei Christine Siegert aan het persagentschap AFP. Siegert is het hoofd van de archieven en de afdeling onderzoek van het Beethoven-huis in zijn geboortestad Bonn.

Volgens Beethoven-specialiste Siegert kan het initiatief geen afbreuk doen aan de reputatie van Beethoven, aangezien wat er nu gecreëerd wordt nooit zal gezien worden als een onderdeel van zijn oeuvre. Ze zei dat ze ervan overtuigd is dat Beethoven het initiatief zou goedgekeurd hebben, aangezien hij in zijn tijd ook een vernieuwer was. Ze verwees daarbij naar zijn composities voor het panharmonicon - een soort van orgel dat in het begin van de 19e eeuw ontworpen werd en dat het geluid van een 40-tal wind- en percussie-instrumenten reproduceerde.

Het eindresultaat van het initiatief zal door een volledig orkest uitgevoerd worden op 28 april 2020 in Bonn, als een van de hoogtepunten van het 'Beethoven-jaar' naar aanleiding van de 250e verjaardag van zijn geboorte. Het jaar van vieringen en herdenkingen begint officieel op 16 december van dit jaar, datum waarvan gedacht wordt dat het zijn 249e verjaardag zou zijn.

"Het is een volledig nieuw terrein", zei Dirk Kaftan, de dirigent van het Beethoven Orkest dat het nieuwe werk zal brengen. "Wij muzikanten zijn verdeeld over het initiatief."