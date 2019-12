Belgisch bedrijf neemt groene bocht: van versnellingsbakken voor auto's naar tandwielkasten voor windturbines

Hansen leverde in 1979 zijn eerste tandwielkast voor een Deense windmolen. Die windmolen draait trouwens nog altijd, ergens op een boerderij in Denemarken. De arbeider die dat eerste exemplaar leverde gaat dit jaar met pensioen.

Hansen was een pionier in een totaal nieuwe sector: in 1979 zag je amper windturbines. Er was gewoon geen vraag naar hernieuwbare energie: de opwarming van de aarde was nog niet op de politieke agenda verschenen.