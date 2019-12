Britse premier Johnson dankt kiezers in traditionele Labour-bastions: "We zullen vertrouwen terugbetalen"

Na zijn klinkende overwinning in de vervroegde parlementsverkiezingen is de Britse premier Boris Johnson naar Noord-Engeland getrokken om de kiezers daar te bedanken. De voormalige industriegebieden in het noorden zijn van oudsher een Labour-bastion, maar ditmaal keerden de kiezers de socialistische partij massaal de rug toe. "We zullen hun vertrouwen terugbetalen", beloofde Johnson.