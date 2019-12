MR-vicepremier Clarinval beschouwt regering met N-VA uitgesloten: "Paars-groen met CD&V of nieuwe verkiezingen"

De verklaringen van de vicepremier zijn opvallend, want zijn partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez (MR) heeft deze week van de koning nog de opdracht gekregen om als informateur álle pistes te onderzoeken: een regering met de N-VA, en een regering zonder de N-VA.

Ook Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) zei gisteren nog dat "we eerst moeten weten of het nog mogelijk is om de PS en de N-VA samen te laten werken". En ook de andere informateur Joachim Coens (CD&V), hamert erop dat alle pistes worden onderzocht.

In dezelfde lijn nuanceert Clarinval vandaag zijn uitspraken in de kranten. "Prioriteit vandaag is om het land een regering met volle bevoegdheden te geven. Daarom is het de primaire verantwoordelijkheid om de PS en de N-VA rond de tafel met de informateurs te brengen. Zo kunnen we begrijpen wat de twee grootste partijen tot nu toe heeft verhinderd om een oplossing te zoeken", zo zegt hij.