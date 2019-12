Tienduizenden "sardines" komen op straat in Rome: "Plein vol, doel bereikt"

"Het was onze bedoeling om het plein te vullen en een ander beeld te laten zien dan dat van de politiek de voorbije jaren. Ik zou zeggen dat we dat doel bereikt hebben", zei Matteo Santori, woordvoerder van de "sardines".

Met drie vrienden lanceerde Santori vorige maand een oproep om in Bologna te betogen tijdens een campagnebezoek van Lega-boegbeeld en gewezen minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. Opeengepakt als sardines zouden ze het plein doen vollopen. Dat lukte in Bologna, en de weken daarna ook in andere steden.