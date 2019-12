IJsdoolhof van 57 ton transparant ijs in Washington D.C. is "grootste van de wereld"

Met muren van zo'n 2 meter hoog uit doorzichtig materiaal kan je normaal gezien niet van een doolhof spreken die naam waardig. Toch schuift in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. een lange rij wachtenden voor de ingang aan. Het gaat namelijk om een ijslabyrint, volgens de makers uniek in zijn soort, want het zou gaan om het grootste transparante ijsdoolhof van de wereld. Het was bedoeld als attractie voor de kerstperiode maar zal enkel te bezichtigen zijn van 13 tot 15 december, omdat de vorst ontbreekt op het appel.