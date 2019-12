Plantenpaspoort brengt kwekers in moeilijkheden: "Label op iedere pot kleven is onbegonnen werk"

Maar het wordt nu ingewikkelder, want sinds september vragen handelaars dat het label per stuk wordt meegegeven. En daarop was de sector niet voorbereid. "Manueel iedere pot in je hand nemen en er een sticker op kleven. Dat is onbegonnen werk. Dat is in feite niet voor ons. Wij zijn kwekers", zegt kweker Erwin De Baere.