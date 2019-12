SP.A-voorzitter Conner Rousseau krijgt uitzondering op cumulverbod en blijft in Vlaams Parlement

De jonge Oost-Vlaming (27) is een nieuw gezicht in de Wetstraat. Bij de verkiezingen van 26 mei raakte hij als onbekende lijsttrekker verkozen in het Vlaams Parlement, waar hij meteen fractieleider werd. Probleem is dat Rousseau volgens de partijregels zijn zitje daar zou moeten afstaan.



Dat komt omdat bij de SP.A een zogenoemd "cumulverbod" geldt: schepenen of burgemeesters mogen hun mandaat niet combineren met een zitje in het parlement (al is er een uitzondering voor kleine gemeenten). Dat verbod geldt ook voor de voorzitter. Volgens de regels zou Rousseau zijn zitje dus moeten afstaan.