Molenbeek bant moslimprediker Jean-Louis Denis, die in Vlaanderen woont: "Om jeugd te beschermen"

Sinds kort wordt Denis gesignaleerd in de Brusselse gemeente Molenbeek, tot ongenoegen van de burgemeester daar, Catherine Moureaux (PS). Daar is Denis geen onbekende. Zo werd hij er in 2012 gearresteerd tijdens rellen, na een incident met een vrouw die weigerde om haar niqab af te doen, toen de politie dat vroeg. Nu is hij dus opnieuw gesignaleerd in de gemeente, volgens de burgemeester in jongerenmilieus. Om de jeugd te beschermen, mag hij nu een maand het grondgebied niet meer in, zo klinkt het. Denis mag zich volgende week wel nog verdedigen tegen de kwestie. Volgens de burgemeester maakt Denis zich nog steeds schuldig aan opruiing en haatzaaierij. Over een maand kan ze de situatie opnieuw evalueren en bekijken of er een verlenging nodig is.