Nederlandse politie haalt vier verstekelingen uit koelwagen in Rotterdam

De vier verstekelingen komen uit Irak en Iran en zijn 17 à 31 jaar oud. Wellicht gaat het om transmigranten die via de haven van Rotterdam in Groot-Brittannië proberen te raken. Waar de vrachtwagen vandaan kwam en naartoe reed, wordt nog onderzocht.

Het is niet de eerste keer dat er in de buurt van Rotterdam verstekelingen worden aangetroffen in vrachtwagens of koelwagens. Vorige maand werden in Vlaardingen nog 25 verstekelingen aangetroffen in een koelwagen aan boord van een veerboot op weg naar Felixstowe, in Engeland.