Olympisch manifest uit 1892 onder de hamer

De Franse baron Pierre de Coubertin schreef het manifest van veertien kantjes. Hij schetste redenen om de oude Griekse spelen te doen herleven. In 1896, vier jaar later, vonden in Athene de eerste moderne Olympische Spelen plaats.

"Er is geen andere internationale organisatie die al 125 jaar relatief onveranderd bestaat. Een organisatie die echt de vrede bevordert", aldus Richard Austin van Sotheby's.

