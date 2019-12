Jongen van 17 komt om in Vorselaar na ongeval met vluchtmisdrijf, 21-jarige verdachte onder invloed van drugs en alcohol

Het aantal ongevallen met doden of gewonden in ons land is de afgelopen 10 jaar gedaald, maar dat geldt niet voor letselongevallen waarbij vluchtmisdrijf is gepleegd. Dat blijkt uit cijfers van Vias, het voormalige Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid.

Verhoudingsgewijs zijn er dus meer dergelijke ongevallen met vluchtmisdrijf: in 2009 was er bij 9,4 procent van de letselongevallen sprake van vluchtmisdrijf, vorig jaar was dat zo bij 11,5 procent van de letselongevallen.

Bekijk de video over de stijging van het aantal ongevallen met vluchtmisdrijf in verhouding met het aantal ongevallen hier: