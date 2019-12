Opnieuw sterven twee eenzame mensen die pas weken later gevonden worden

“Bijzonder triest en jammerlijk het tweede geval in korte tijd. Ook een maand geleden is in een woning in De Blauwe Poort het lichaam van een man, die al weken overleden was, gevonden. Het gaat om een Senegalees die eerst in Nederland verbleef maar zijn intrek had genomen in De Blauwe Poort. Beiden zijn een natuurlijke dood gestorven”, aldus De Fauw. Bij dit laatste geval belde de buurman de politie omdat er weken geen beweging meer te zien was bij het huis.