Oppositie brengt duizenden betogers op de been in Thailand

Thanathorn Juangroongruangkit en zijn Future Forward zijn sinds de verkiezingen van maart de derde politieke formatie van het land. Sindsdien werpt Thanathorn zich op als de nieuwe oppositieleider. Zijn partij geniet veel steun bij jongeren.

"Vandaag is een bewijs van onze sterkte, zodat anderen onze rangen kunnen komen versterken", sprak Thanathorn de betogers vandaag toe. "Vandaag is maar een test. Prayuth, u hoeft nu nog niet bang te zijn. Het echte protest is voor volgende maand."

De Thaise kiescommissie heeft het Grondwettelijk Hof gevraagd om de partij van Thanathorn te ontbinden. Future Forward zou de kieswet hebben overtreden door miljoenen dollar van haar leider te lenen. De 41-jarige Thanathorn Juangroongruangkit is multimiljonair. Vorige maand al heeft het Grondwettelijk Hof hem schuldig bevonden van het bezit van aandelen in een mediabedrijf op het moment dat hij zich als kandidaat voor de verkiezingen liet registreren. Daardoor kan Thanathorn zijn zitje in het parlement niet opnemen.

Thanatorn heeft een alliantie met zes andere oppositiepartijen gesloten, waaronder die van de familie Shinawatra. Op die manier hoopt hij de grondwet te kunnen veranderen die door de militairen is ingevoerd.

