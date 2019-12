Vreemd natuurfenomeen: storm doet duizenden "penisvissen" verschijnen op strand in Californië 

De naam doet misschien anders vermoeden, maar een echte vis is de "penisvis" (de wetenschappelijke naam is Urechis caupo) niet. Hij behoort tot de lepelwormen.

Normaal gezien graven de wormen zichzelf onder in de modder of het zand, maar een storm heeft veel zand weggespoeld en daardoor zijn duizenden dieren tevoorschijn gekomen op "Drakes Beach", een verlaten strand in Californië, zo'n 80 kilometer van San Francisco. "Er is dus geen schip met braadworsten vergaan", schrijft bioloog Ivan Parr. Foto's van het fenomeen gaan nu de wereld rond.

