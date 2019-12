Podcast "De afspraak op vrijdag" met Johan Van Overtveldt (N-VA), Barbara Moens en Jos Geysels

In "De afspraak op vrijdag" heeft Ivan De Vadder Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA), journalist Barbara Moens (Politico) en minister van Staat Jos Geysels te gast. Ze hebben het over de Europese Green Deal en het aandeel van ons land daarin, de overwinning van de Conservatieve partij in het Verenigd Koninkrijk, en de vorming van een Belgische federale regering. Beluister hier de podcast.