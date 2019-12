Queen voor het eerst op één in MNM1000 met "Bohemian Rhapsody"

Er zijn drie gloednieuwe nummers in de top 20 terug te vinden: "Hoe Het Danst" van Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle, "Someone you loved" van Lewis Capaldi en "Dance monkey" van Tones And I.

Hoewel Queen op nummer 1 staat, is de groep niet de meest voorkomende artiest in de MNM1000. Die eer is weggelegd voor Rihanna met 17 songs, Dimitri Vegas & Like Mike zijn met 11 songs de meest genoteerde Vlamingen.

De volledige lijst werd eerder deze week al bekend gemaakt, maar voor de volgorde binnen de top 20 kon nog tot en met vanmiddag gestemd worden. Dit zijn de allerbeste 20 volgens de MNM-luisteraars:

"Bohemian Rhapsody" - Queen. "Hoe Het Danst" - Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle. "Verover Mij" - Niels Destadsbader. "Perfect" - Ed Sheeran. "In The End" - Linkin Park. "Viva La Vida" - Coldplay. "Fix You" - Coldplay. "Someone Like You" - Adele. "Kryptonite" - 3 Doors Down. "Don't Stop Me Now" - Queen. "Nothing Else Matters" - Metallica. "Someone You Loved" - Lewis Capaldi. "Africa" - Toto. "Wake Me Up" - Avicii. "Summer Of '69" - Bryan Adams. "Mia" - Gorki. "Thriller" - Michael Jackson. "Thunderstruck" - AC/DC. "Dance Monkey" - Tones And I. "Poker Face" - Lady Gaga.

De volledige MNM1000 vindt u op de website van MNM.