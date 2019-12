Sophie Wilmès pleit voor meer samenwerking tussen Defensie, industrie en universiteiten

Wilmès wil een "permanente samenwerkingsstructuur" opzetten die geïnspireerd is op wat er in de andere sectoren gebeurt", verklaarde ze op haar eerste militaire activiteit sinds ze op 27 oktober premier werd.

"Defensie kan een beslissende bijdrage leveren aan onze groei, aantrekkelijkheid en innovatie", aldus Wilmès. "We moeten ook onze industrieën ondersteunen, zodat ze kunnen worden geïntegreerd in lopende internationale groeperingen. Banen in de veiligheids- en defensiesector zijn hiervan afhankelijk."

Defensie, bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra zullen volgens haar in de toekomst actiever moeten samenwerken. "In het licht van bepaalde omwentelingen, die het gevolg zijn van opkomende en disruptieve technologieën, moet het drievoudige helixmodel (dat de interacties tussen de academische wereld, de industrie en de overheid bevordert, red.) versterkt worden."

Ze wees erop dat de regering Michel, waarin zij minister van Begroting was, sinds 2017 "erin geslaagd is om de defensie-uitgaven stap voor stap te verhogen". "Het is een eerste stap. Ik ben mij ervan bewust dat andere stappen zullen moeten volgen, onder meer om de 'targets' te bereiken die in het kader van het NATO Defence Planning Process (NDPP) aan ons land zijn toegewezen."