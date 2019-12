Strijd op leven en dood tussen arend en octopus: wie wint?

In Quatsino, in het noorden van het Canadese eiland Vancouver Island, hebben vissers een gevecht tussen een octopus en een arend beslecht. Mogelijk was de arend op een lekkere hap gedoken zonder de omvang goed in te schatten, en waren ze alletwee koppig blijven volhouden. Dat het er voor de arend allerminst rooskleurig uitzag, staat buiten kijf, maar ook de octopus had buiten adem kunnen geraken. Nog nooit gezien, was de reactie van de vissers.