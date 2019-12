De slag raakte vooral bekend door de omsingeling van Bastogne, die zes dagen duurde. Het herdenkingsweekend in de Waalse stad brengt altijd buitenlandse veteranen naar ons land. Ze zijn met steeds minder, wegens hun inmiddels hoge leeftijd.

Vince Speranza is een van hen. 94 jaar is Vince nu, en toen hij hier aankwam, was hij 19. Hij had nog nooit een gevecht geleverd. De omstandigheden waarin de soldaten vochten, waren bikkelhard. Het werd ook de koudste winter in tijden, en hij en zijn compagnie hadden zelfs geen winteruitrusting om aan te trekken, vertelt Vince.

Bekijk hier de reportage met veteraan Vince Speranza in "Het Journaal":