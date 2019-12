Wie is Carrie Symonds, partner van Boris Johnson? "Old Dolphin", politiek wonder en moedige getuigenis tegen verkrachter

Maar tijdens haar eerste jaar aan de universiteit wordt ze een van de slachtoffers van taxichauffeur John Worboys, een veroordeelde zedendelinquent, in het Verenigd Koninkrijk bekend als "Black Cab Rapist" (de taxiverkrachter). Bij de Britse krant The Telegraph vertelt Symonds hoe ze na een feestje in de taxi bij John Worboys stapte, gedrogeerd werd en in zijn klauwen belandde. "Ik was in gevaar, in een situatie waar ik de controle niet had en ik zal nooit weten wat er precies met mij gebeurd is." Op zijn proces in 2009 getuigt Symonds tegen Worboys en ze krijgt hem achter de tralies: hij wordt uiteindelijk veroordeeld voor de aanval op 12 vrouwen, al vermoedt de politie dat hij meer dan 100 slachtoffers maakte. Jaren later treedt Symonds uit de anonimiteit, en staat ze op de barricades tegen de vrijlating van Worboys.