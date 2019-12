"Sorry": Oppositieleider Jeremy Corbyn excuseert zich voor nederlaag, 3 dagen na pandoering bij Britse verkiezingen

Maar hoewel hij nu dus wel de hand in eigen boezem lijkt te steken, wijt hij de nederlaag toch vooral aan andere zaken: "het Britse politieke systeem, de media, de oneerlijkheid van zijn tegenstander Boris Johnson, en natuurlijk de brexit", zo schrijft Corbyn. Een boodschap die hij herhaalt in een stuk in de Britse krant The Guardian. Want, zo zegt hij: "We hebben het inhoudelijk debat gewonnen over besparingen, over de macht van bedrijven, over ongelijkheid en klimaat. Daar hebben we de voorwaarden van het politieke debat herschreven."