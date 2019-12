Bart De Wever (N-VA) open over "afspraken" met CD&V en Open VLD: "Heb beloofd om hen federaal nooit te laten vallen" 

De voorzitter laat het niet na om nog eens op Rutten te schieten, die volgens De Wever "de sleutel in handen heeft": "Ik heb haar gisteren op Instagram een hele mooie zeepbel zien blazen. Dat was een paars-groene zeepbel", verwijst hij naar een post van Rutten op sociale media. "Daarmee geeft ze aan dat het een zeepbel is, en die had ook de vorm van een hele grote nul." Dat de sfeer tussen N-VA en Open VLD nog steeds niet goed is, mag duidelijk zijn. "Wij zijn niet on speaking terms", zegt De Wever.