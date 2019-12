Van zeppelin tot kiprobot: enkele opvallende werken van Panamarenko

In de tweede helft van de jaren 90 krijgt de zee meer aandacht van Panamarenko en in 1996 stelt hij de duikboot Nova Zemblaya ( of PAHAMA, Spitsbergen, Nova Zemblaya) voor. De duikboot is gemaakt uit gelast staal en plexiglas, weegt 2.500 kilo, is 6 meter hoog en 7 meter lang.

Het was de bedoeling om van de Schelde via het Noorse eiland Spitsbergen naar Nova Zembla te varen, een Russische eilandengroep in de Noordelijke IJszee. Dat bleek echter niet haalbaar, ondanks het feit dat de duikboot een 'mooie, donkergroen geschilderde' dieselmotor van 17 kW had, en zelfs een eerste poging werd afgeblazen.

