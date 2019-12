"Geniale bricoleur, groot kunstenaar, onvergetelijke hoogvlieger": lof en medeleven na overlijden Panamarenko

Bart De Baere van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA) noemt Panamarenko één van de belangrijkste Vlaamse kunstenaars van de 20e eeuw. "Panamarenko staat samen met Marcel Broothaers voor het moment van internationalisering die ons land heeft gehad, eind jaren 60 begin jaren 70", aldus De Baere. Dat de kunstenaar een bijzonder figuur was, ontkent hij niet. "Elke grote kunstenaar is een apart figuur, en Panamarenko was heel radicaal en heel mooi in zijn eenzelvigheid."

Bekijk de reactie van Bart De Baere in "Het Journaal" en lees verder onder de video: