Klimaatconferentie Madrid eindigt na lang onderhandelen met beperkte en weinig ambitieuze slotverklaring

Bijna twee dagen na het geplande einde van de klimaatconferentie in de Spaanse hoofdstad Madrid zijn de bijna 200 deelnemende delegaties dan toch tot een minimaal slotakkoord gekomen. In dat beperkte akkoord beloven de landen in eerder vage bewoordingen om hun klimaatdoelstellingen aan te scherpen. Belangrijke thema's, zoals de handel in uitstootrechten, worden doorgeschoven naar volgend jaar.