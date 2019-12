Open VLD wil dat ook werkzoekenden een flexi-job kunnen uitoefenen 

Open VLD gaat een wetsvoorstel indienen dat ook werkzoekenden moet toelaten om te flexi-jobben. Nu is een flexi-job enkel mogelijk als bijverdienste of voor wie op pensioen is. Zij kunnen aan een voordelig belastingstarief bijverdienen, bijvoorbeeld in de horeca. Volgens Lachaert is een meerderheid in het parlement te vinden voor het voorstel.